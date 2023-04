Elezioni, presentata la lista di Forza Italia, Fabio: “Condivido molti valori del partito di Berlusconi”

“Sento addosso la responsabilità di rispondere alle tante aspettative che ci sono su di me. Il partito Forza Italia mi riporta alla memoria il 1994. Pur non avendo mai avuto tessere di partito ho sempre condiviso molti dei valori fondativi anche del partito fondato da Silvio Berlusconi a cui va il mio pensiero in questo particolare momento della sua vita”.

Lo ha detto Nicoletta Fabio, candidato del centrodestra, alla presentazione delle liste di Forza Italia insieme all’Udc e al Nuovo Psi.

“Il primato della persona e della sua dignità sullo Stato che riconosce i diritti inalienabili del cittadino, il principio di sussidiarietà, il principio della collaborazione virtuosa pubblico e privato, sono alcuni dei principi che ho sempre condiviso. Anche in questa occasione ho trovato candidati molto entusiasti, determinati a vincere questa sfida. Li ho visti orgogliosi dei loro valori e convinti di riuscire in un risultato assolutamente positivo. Non è pensabile riconsegnare questa città a chi per anni l’ha rovinata mettendola in ginocchio. Siena è forte e si è rialzata, ma bisogna correggere ancora alcune dinamiche. Con il sostegno dei cittadini e con la determinazione e l’incoraggiamento anche di questa lista sono molto fiduciosa sul ballottaggio prima e sul risultato finale. Avanti, insieme!”, ha aggiunto Fabio.

La lista di Forza Italia, Udc – Lorenzo Loré; Lorenza Bondi; Marco Falorni; Alberto Galeazzo Scarampi di Pruney di Levice; Francesco Landi; Muhamed Mutas; Caterina Betti; Debora Salerno; Luca Giglioni ;Giovanni Gravili; Antonella Monteverdi;Roberto Pagni; Mariella Pistolesi; Giovanni Talluri; Vittorio Zappella; Antonio Salerno; Gaetano Gliatta; Giovanna; Alessandra Meloni; Cristiano Boldrini; Caterina Salvietti; Emiljan Paloka; Joseph Alesci; Gianluca Panattoni; Piero Ciofi; Daniele Bianconi; Silvia Poli; Maria Scaramuzza; Alfredo Peralta; Teresa Manzo; Eleonora Salerno; Angelo Peralta