Elezioni, Montomoli: “A Siena il turismo è meteodipendente. Serve partnership pubblico-privata per rilanciare cultura”

“Vedo una Siena popolata da visitatori in questo weekend di Pasqua. Il nostro turismo però è meteodipendente: se dovesse piovere qui ci sarebbero pochissime persone”. Lo ha detto il candidato sindaco Emanuele Montomoli. “L’attrazione è limitata: chi viene qui vuole vivere Piazza Del Campo, il Duomo o fare un’esperienza all’aria aperta. Ecco quindi che il meteo diventa rilevante”, ha proseguito il candidato aggiungendo che “per rilanciare la cultura a Siena sarà necessario accrescere l’offerta e l’attrattività per chi viene da fuori città” e “attrarre privati che investano nel nostro patrimonio in una logica di partnership pubblico-privata”.