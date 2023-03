Elezioni, Marruganti: “Grazie a Montomoli ma ho ancora energie per la Polizia. La politica può vincere la sfida della sicurezza”

“Siena è la mia città, sono “nato sulle lastre” e ci ho vissuto lavorando al servizio dei mei concittadini per quasi quarant’anni. Tuttavia sento ancora le energie per continuare a fare il poliziotto e per dedicarmi al sindacato che mi onoro di rappresentare”.

Lo si legge nella risposta del segretario di Fsp Mauro Marruganti alla proposta che il candidato sindaco Emanuele Montomoli gli ha fatto per gestire l’argomento della sicurezza a Siena qualora fosse eletto primo cittadino.

Marruganti ha ringraziato il fondatore di Vismederi “per le belle parole che ha utilizzato per presentarmi” e si è detto onorato “per la fiducia che ripone nella mia persona”. E sull’incarico ha aggiunto: “Sono perfettamente conscio che l’incarico che mi viene offerto preveda un impegno e una grande responsabilità verso questa città ma soprattutto nei confronti della sua cittadinanza”.

“Se un giorno si dovessero verificare le condizioni, sarò orgoglioso di mettere a disposizione di Siena e dei miei concittadini la conoscenza e la professionalità nel campo della sicurezza che ho acquisito come appartenente alla Polizia di Stato -prosegue- e rappresentante locale di uno dei più grandi sindacati di Polizia, per rendere questa città ancora più sicura di quanto già lo sia. Sono consapevole che ci sono cose da fare soprattutto per colmare alcune lacune e realizzare concretamente quei protocolli di sicurezza che Siena e i suoi cittadini meritano. Ma sono anche consapevole che questa grande sfida può essere vinta anche da quelle forze politiche che, da vari schieramenti, mi hanno cercato in queste ore, e lo dico con profondo amore e rispetto che nutro verso la città”, ha concluso