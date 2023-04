Elezioni, Lorè: “Il Comune riprenda il dialogo con le realtà del territorio”

“Lo ha detto il candidato Nicoletta Fabio, lo ripeto anche io: nel prossimo mandato Palazzo Pubblico deve saper tornare ad ascoltare e mettersi in discussione. Per troppi anni il Comune è andato avanti per la sua strada, guardando solo alle sue decisioni senza stare ad ascoltare le istanze delle realtà del territorio”.

Così in una nota il consigliere comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Siena Lorenzo Lorè. “Credo che sia necessario riprendere il dialogo con cittadini, imprese, istituzioni, enti, contrade e associazioni e sentire cosa hanno da dire, vagliando le loro idee e necessità per poi adottare una scelta finale-ha aggiunto-. Palazzo Pubblico deve saper tornare a mediare e a trattare con tutti. E deve essere capace di tornare anche sulle proprie posizioni quando questo significa fare il bene comune”.

“I rapporti che il Comune tiene sono fondamentali per la tenuta del tessuto sociale. Questo significa essere aperti ed accoglienti verso le motivazioni di tutti. In diverse occasioni invece, negli ultimi anni, abbiamo assistito a situazioni in cui si è mantenuto un perenne braccio di ferro. Situazioni che potevano essere gestite in modo totalmente differente. Andrà poi ricreato un rapporto con i comuni contermini visto che anche qui la collaborazione è fondamentale. Purtroppo, oggi, se esiste un qualche punto contatto questo è puramente conflittuale”, ha proseguito.