Elezioni, la squadra dei candidati della lista Con Anna Ferretti

Composta la squadra dei candidati consiglieri per la lista Con Anna Ferretti sindaca. La composizione elettorale, con una forte connotazione sociale, presenterà 13 donne e 16 uomini, molti dei quali provenienti dal mondo del Terzo settore: una parte, infatti, opera nel volontariato, altri sono professionisti nel campo sanitario e dell’educazione.

“Tutti si riconoscono nei valori della candidata sindaca del Centrosinistra: amministrare coinvolgendo tutti i cittadini per realizzare Un nuovo progetto in Comune. La scelta dei candidati è stata fatta puntando a persone che non hanno fatto politica in passato, ma che conoscono bene la realtà senese dove hanno sempre vissuto ed operato. Anna Ferretti ha voluto al suo fianco in questa esperienza elettorale un gruppo di donne e uomini che conosce personalmente e che ritiene in grado di portare professionalità ed esperienza alla guida del comune di Siena”, spiega una nota

“I valori della solidarietà in cui tutti ci riconosciamo – ha detto Ferretti – sono fondamentali per creare un sistema virtuoso di crescita per la città, partendo dalle fasce più deboli, con attenzione ai giovani, alle donne, agli anziani perchè solo in una realtà dove tutti stanno bene è possibile programmare un futuro migliore. Questo ci caratterizza anche come coalizione del Centrosinistra, in piena alternativa e in totale discontinuità da chi ha governato negli ultimi cinque anni, che critichiamo fortemente per come ha amministrato”.

I nomi dei candidati

Albero Adriana, 55 anni, ex dipendente Mps esodata, Barnini Silvano 54 anni, impiegato, Emiliano Betti 74 anni, medico in pensione, Degli Innocenti Cristiana, 58 anni, infermiera, Del Zanna Dario, 28 anni, cuoco, Gabbrielli Salvadori Caterina, 37 anni, Coordinatore servizi all’infanzia 0-3, Gazzei Barbara, 65 anni, ex dipendente MPS pensionata volontaria, Gerli Marco, 49 anni, farmacista, Giardini Francesco, 70 anni, pensionato MPS, Giuliani Giovanni, 75 anni, pensionato MPS, Lapisti Annalisa, 43 anni, educatrice professionale, Lazzeri Loredana, 67 anni, Dirigente Medico Usl in pensione, volontaria, Madioni Maurizio, 73 anni, Pensionato MPS, ex presidente F.I.G.C. provincia di Siena e attuale dirigente regionale, Stella d’argento del CONI, Meiattini Gianni, 51 anni, responsabile produzione Azienda Metalmeccanica, Migliaccio Valentina Ida, 43 anni, marketing consultant, Milaneschi Ugo, 70 anni, Pensionato Volontario, Moretti Mila, 70 anni, attrice, Ongaro Angela, 64 anni, ex dirigente Comune di Siena, pensionata, Parodi Leandro, 37 anni, Avvocato, Putortì Sara, 51 anni, Beauty Consultant EPILFREE, Beauty Consultant FABBRIMARINE, Vice-Presidente Terme Antica Querciolaia, Romano Nicola, 65 anni, Insegnante, Scarinci Renato, 73 anni Dirigente medico AOUS, volontario, Serni Giovanni, 68 anni,, tecnico all’Università, pensionato, attivista di Refugées Welcome, Stefani Paolo, 57 anni, cooperatore sociale servizi ambientali, Tortorelli Adriano, 52 anni, Architetto, libero professionista Valacchi Monica, 54 anni, Insegnante scuola d’infanzia e insegnante educazione fisica, Valensin Serena, 58 anni, insegnante, Vitale Elena Maria Grazia, 65 anni, ingegnere edile, docente di disegno e storia dell’arte all’Istituto Sarrocchi, Vita Massimo, 61 anni, dirigente terzo settore.