Elezioni, la proposta di Boldrini (M5S): “Un ufficio comunale per la gestione delle risorse Pnrr”

Un ufficio comunale per la progettazione, il reperimento e la gestione degli investimenti da poter fare con le risorse europee del Pnrr. Lo ha proposto la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle di Siena durante un incontro elettorale con l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo. “Questo punto del nostro programma è già stato proposto ed attuato in diversi comuni dove abbiamo avuto la possibilità di amministrare, rendendo fattibili molte opere che hanno reso migliore la qualità della vita dei cittadini – ha detto Boldrini-. vogliamo portare questo modello di amministrazione anche a Siena, aiutati da persone competenti ed esperte come il nostro Europarlamentare, le nostre consigliere regionali ed i nostri parlamentari, perché con il reperimento di queste fondamentali risorse potremmo proiettare Siena nel futuro, realizzando un progetto a medio e lungo termine, che potrebbe cambiare Siena, a 360 gradi”.