Elezioni, incontro tra Nicoletta Fabio e Giorgia Meloni: “Non è spot elettorale ma grande opportunità per Siena”

L’incontro con la premier Giorgia Meloni “è stata una prima interlocuzione, come tutte quelle che ho avuto con i vari ministri. Questo incontro con il premier non è uno spot elettorale ma un’opportunità per Siena”. Lo ha detto Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra alle elezioni comunali a Siena, commentando il suo ‘meeting’ con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è avvenuto ieri a Roma a Palazzo Chigi, in una sede governativa. “Quest’interlocuzione diretta con il Governo, che si struttura a tutti i livelli, rappresenta un enorme vantaggio per il nostro territorio- ha affermato Fabio-: ricordo che il ministro Urso quando venne a Siena aveva preannunciato delle mosse dell’Esecutivo su Whirlpool. Cosa che poi è stata effettivamente fatta nei termini che lo stesso Urso c’aveva rappresentato”.