Elezioni, il Terzo Polo: “Sanità, infrastrutture e geotermia temi centrali per il nostro territorio”

Sanità, infrastrutture, cultura e istruzione, giovani e transizione ecologia con particolare riguardo alla geotermia, patrimonio fondamentale del nostro territorio.

Questi i temi centrali dell’incontro che il Terzo Polo ha organizzato a Montepulciano. Presenti all’evento i due candidati dell’alleanza IV – Azione Davide Vivaldi e Stefano Scaramelli in un incontro “caratterizzato da una numerosa e calorosa partecipazione del pubblico”, spiegano gli organizzatori. “Si è ribadito il sostegno al presidente del consiglio Mario Draghi e l’obiettivo di mantenerlo alla guida del nostro Paese per i prossimi 5 anni o, quanto meno, continuare ad applicare la sua agenda e il suo metodo”, proseguono.

Il dialogo tra i candidati “ha dimostrato una concordanza di obiettivi e valori che dimostra che il “Terzo Polo” non è un progetto nato per dividere, ma per unire, non un’alleanza elettorale tattica, ma un’alleanza strategica per il futuro dell’Italia. Un’alleanza strategica che sia le fondamenta di una nuova casa per i liberaldemocratici europeisti, aperta alle diverse forze politiche e sociali disposte a condividere obiettivi e valori per rinnovare l’Italia e l’Europa nella grande famiglia europea di Renew Europe”, concludono gli organizzatori.