Elezioni, il centrodestra assicura il sostegno a De Mossi negli ultimi mesi di mandato. E va avanti con Montomoli

Dal centrodestra non mancherà negli ultimi mesi di mandato De Mossi “il sostegno attivo e propositivo all’azione amministrativa del Comune, nella certezza che la diversità di veduta politica non ne comprometterà l’efficacia”. Lo ha assicurato Enrico Tucci coordinatore del tavolo dei partiti del centrodestra senese in vista delle elezioni amministrative. Forza Italia, FdI, Lega e Udc si sono riuniti oggi. Nel commentare l’incontro Tucci ha chiarito come l’obiettivo della coalizione, unita nel sostegno di Emanuele Montomoli, “sarà come sempre la difesa degli interessi della nostra città”. Proprio il fondatore di Vismederi nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente come candidato dell’alleanza fa sapere Tucci che poi conferma l’apertura dei partiti “a chi vorrà condividere i nostri valori e le nostre priorità per Siena, ovvero lavoro, sviluppo, sanità, ambiente, infrastrutture ed attenzione per le giovani generazione.