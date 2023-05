Elezioni, Ferretti: “Fabio non sa che la Destra taglia i finanziamenti alla sanità”

“La riduzione delle risorse finanziarie al Sistema Sanitario Nazionale fatta dal governo Meloni sta mettendo seriamente a rischio la sanità pubblica nel nostro Paese ma la candidata Fabio pare non accorgersene”.

Sono le parole di Anna Ferretti, candidata sindaca per il Centrosinistra, preoccupata per il rischio di non veder più garantito il diritto alla salute, fondamentale in una nazione democratica.

“Prima di parlare di sanità, la candidata della Destra senese Nicoletta Fabio dovrebbe sapere questo – attacca Ferretti -. Sapere che anche i senesi rischiano di dover ricorrere alle cliniche private pagando di tasca propria perchè la sanità pubblica sarà depotenziata. Incombe un tipo di sanità sempre più selettiva, che non potrà altro che aumentare le disuguaglianze nel Paese, con il rischio che si possa curare solo chi potrà permetterselo”.

“La difesa della sanità pubblica è per noi, invece, una priorità – prosegue la candidata del Centrosinistra -, è un diritto fondamentale dell’individuo e interesse generale della collettività. Per questo è necessario aumentare le risorse del Fondo sanitario nazionale per avere più medici, infermieri, personale sanitario assistenziale, per garantire accesso ai servizi, recupero delle liste di attesa e riorganizzazione dei servizi territoriali. Occorre integrare personale adeguatamente formato e valorizzato, riconoscendone il ruolo strategico e adeguando salari, diritti e progressioni di carriera, come chiedono i Sindacati e lo stesso appello nazionale in difesa della Sanità pubblica”.

Il tema è di grande attualità e riguarda tutti i cittadini, il programma di Anna Ferretti tratta approfonditamente l’argomento della salute per tutti, mettendo al centro la persona a cui vanno garantite assistenza qualificata sia ospedaliera che domiciliare, analisi ed accertamenti sempre più approfonditi grazie ad una medicina di precisione svolta dai professionisti che operano a Siena.

“La collaborazione interaziendale permetterà di avere servizi di alta specializzazione diffusi sul territorio – spiega la candidata del Centrosinistra – con l’AOU Senese al centro della rete ospedaliera, in quanto ospedale di alta specializzazione e riferimento per tutta l’area vasta. Quindi, rispondendo a Confronti, che pone il problema, dico che lavorare insieme in modo integrato non depaupera nessuno, ma è motivo per l’Azienda Ospedaliera senese per chiedere risorse pubbliche, come in effetti ha avuto sul piano strutturale e risorse umane per migliorare la qualità delle risposte e della vita del personale che vi lavora”.

“Scorrendo il programma della candidata a Sindaco della Destra senese – fa notare Ferretti – non c’è traccia della difesa della sanità pubblica: non basta, infatti, elencare le esigenze dei cittadini, perchè se il governo nazionale taglia i finanziamenti, significa che sta mettendo in atto una silenziosa strategia per favorire sempre di più il privato e alleggerire il sistema pubblico universalistico. Così come, nel programma di Nicoletta Fabio non c’è traccia dell’impegno nella difesa degli investimenti previsti nel PNRR, decisi per la Sanità Senese e per il suo sviluppo”.

“Altro tema caro al centrosinistra e alla candidata sindaca Anna Ferretti è la sfida per l’organizzazione di nuovi servizi territoriali: nuovi posti letto di Cure Intermedie, Ospedale di Comunità ed Hospice presso il San Niccolò, la nuova Casa della Comunità di Viale Sardegna, l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che deve avere una strutturazione migliore con obiettivi di incremento, così come previsto dallo stesso PNRR”, ricoordano dallo staff.

“Ritengo fondamentale – conclude Ferretti – che il Comune di Siena abbia una presenza costante all’interno della Società della Salute senese per portare nel perimetro di azione i bisogni dei cittadini e per collaborare fortemente nella ricerca delle risposte più idonee. Invece la candidata della destra Nicoletta Fabio, ignorando quanto previsto dalla leggi, torna su una posizione pregiudiziale scrivendo ‘Un primo passo sarà la valutazione oggettiva della convenienza per il Comune di Siena a proseguire la sua partecipazione alla Società della Salute…’. La sanità è un tema molto sentito dai cittadini, dove, come si può capire dai due programmi, tra la Destra e il Centrosinistra ci sono due idee molto diverse. Oggi a Siena occorre un’amministrazione comunale che in primo luogo abbia a cuore la sanità pubblica e che sappia mobilitarsi per difenderla”.