Elezioni, Ferretti alle cooperative: “Mi metterò ad un tavolo con voi per dare risposte alle vostre domande”

“Ho letto la missiva che il terzo settore ha mandato ai candidati sindaci. E io devo dire che la lettera mi ha colpito nel cuore. I valori della cooperazione sociale sono quelli in cui io sono cresciuta. Parlare di lotta alla diseguaglianza, di condivisione, di vivere accanto agli ultimi vuol dire essere me stessa. Quello che le cooperative chiedono è una cosa fondamentale. Ed io spero, una volta superate le primarie, di mettermi a un tavolo con voi per dare con voi le risposte alle vostre domande”.

Così la candidata alle primarie del centrosinistra Anna Ferretti ha risposto all’appello delle cooperative che ieri avevano chiesto agli stessi candidati tre domande: ““Quali gli impegni che siete disposti a sottoscrivere e condividere con le nostre realtà sociali? Quali le proposte che vorreste mettere in campo in spirito di cooperazione e massima integrazione? Quali gli altri interlocutori con cui vorreste condividere certe azioni programmatiche?”