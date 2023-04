Elezioni, Chiti: “Via delle Luglie senza cassonetti per i rifiuti. Mi batterò per metterli”

In via delle Luglie a Siena mancano i cassonetti. Da tempo gli abitanti ne richiedono l’installazione. A rendere nota la questione è David Chiti, candidato di Destinazione Terzo Polo, lista a sostegno di Massimo Castagnini sindaco.

“Per me questa è una battaglia di civiltà – dice Chiti -. Ho preso un impegno con gli abitanti di quella via dopo aver ascoltato le loro esigenze”. Il problema riguarda un punto preciso della via, caratterizzato dalla presenza di diverse abitazioni. Fino a un po’ di tempo fa i cassonetti c’erano. Purtroppo erano posizionati su un terreno non pubblico, il proprietario ha in seguito ritirato la disponibilità. Via delle Luglie – aggiunge Chiti – è una via molto lunga e popolata. Un po’ per tutti, ma specialmente per le persone anziane, essere costretti a fare centinaia di metri per andare a gettare rifiuti e spazzatura rende la vita molto più difficile e complicata”. Sono state individuate alcune aree su cui poter posizionare i cassonetti ma non hanno ricevuto l’approvazione dell’amministrazione per questioni di viabilità. “Fin da subito – annuncia Chiti – mi batterò per fare in modo che si trovi lo spazio per posizionare due cassonetti, uno per l’umido e uno per l’indifferenziato, in via delle Luglie. D’altra parte ce ne sono già posizionati in punti in cui la strada è piuttosto stretta, come in strada di Certosa o in via del Linaiolo. Perché in via delle Luglie no?”