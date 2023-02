Elezioni, Anna Ferretti è il candidato sindaco del centrosinistra, primarie vinte con oltre il 70% dei consensi

Anna Ferretti è il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative 2023. Ferretti ha vinto le primarie battendo l’avversario Ernesto Campanini e ottenendo il 70,83% , pari a 1008 dei 1423 voti totali espressi nella tornata. Nata il 25 ottobre 1952, sposata, con tre figli e quattro nipoti, laureata in lettere e filosofia con indirizzo psicopedagogico, Ferretti ha legato la sua esperienza lavorativa al mondo del volontariato, nel campo della cooperazione e del sociale. Dal 2002 al 2010 è stata presidente del consorzio Archè, nel 2008 la società Esecutori di Pie disposizioni l’ha nominata direttore della Rsa Le ville di Porta Romana. Nel 2011 invece l’ingresso nella giunta dell’ex- sindaco Franco Ceccuzzi: Ferretti fu nominata assessore al sociale e alla sanità del Comune di Siena. E lo stesso incarico gli venne poi affidato anche dall’ex-sindaco Bruno Valentini. A livello toscano Anna Ferretti è stata membro regionale della Cooperazione sociale, del consiglio regionale di Confcooperative e presidente di Federsolidarietà Toscana. Da qualche anno era impegnata come volontaria della Caritas diocesana Siena, in particolare seguiva il centro di ascolto e le accoglienze delle persone in povertà. “Sono molto soddisfatta dei numeri. Oggi Siena ha dato esempio di una grande prova democratica”, ha detto Ferretti in un punto stampa dove ha commentato il risultato. “Fare le primarie in questo momento è stato il passo di chi crede nella democrazia per permettere alle persone di scegliere chi meglio le può rappresentare”, ha aggiunto la nuova candidata sindaco. “Abbiamo fatto una squadra che vuole costruire qualcosa di nuovo e che è aperta, nell’ambito del centrosinistra, a chi vuole costruire qualcosa di nuovo”.