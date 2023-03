Elezioni amministrative, Falorni sale a bordo con Sena Civitas e Pacciani sgancia la zavorra

Fabio Pacciani manda un ultimatum a Sena Civitas: “Se volete rimanere nel Polo Civico dovete chiudere la porta a Marco Falorni. Sta a voi scegliere”. Questo in sostanza il messaggio che il candidato del Polo Civico ha inviato alla lista che in consiglio comunale esprime Pietro Staderini.

Pacciani, in un breve comunicato diffuso alla stampa, spiega quanto accaduto negli scorsi giorni. E riferisce inoltre di aver già smentito la voce di una possibile entrata dell’attuale presidente del consiglio comunale lo scorso 9 marzo.

“La lista Sena Civitas era già stata presentata ufficialmente alla città il 6 marzo. Un evento al quale avevo partecipato con entusiasmo e celebrato come un giorno di festa. Quella lista, come potete verificare, non conteneva il nome di Marco Falorni”, continua Pacciani.

Oggi però Sena Civitas ha comunicato ai suoi alleati del Polo Civico la new entry, scatenando così la reazione repentina del candidato sindaco. Le associazioni, spiega Pacciani, “hanno rimarcato la netta contrarietà all’ingresso di Marco Falorni perché in evidente antitesi con i principi e i valori fondanti con cui il Polo Civico si è formato. La presenza di Falorni, ancora oggi presidente del consiglio comunale e capogruppo di un movimento a sostegno della nuova giunta De Mossi rende completamente incompatibile il suo ingresso”, si legge nella nota.

“Il nome di Falorni -aggiunge l’ex-rettore del Bruco nella nota- minerebbe alle basi tutto quanto ci siamo detti e abbiamo detto alla città fino, ad oggi, e sarebbe l’ennesima manovra trasversale dalla quale abbiamo sempre preso le distanze. Sono dispiaciuto ma sereno e ancora più convinto che il percorso civico, improntato alla trasparenza vada avanti. Oggi anzi siamo più forti, uniti e motivati di prima. Sarà quindi Sena Civitas a scegliere se rimanere o meno nel progetto civico”.