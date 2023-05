Elezioni, alle 19 ha votato il 30,67% degli aventi diritto, crolla l’affluenza rispetto al primo turno

Netto calo dell’affluenza a Siena per il ballottaggio: alle 19 ha votato il 30,67% degli avanti diritto, oltre il 10% in meno rispetto al 40,9% registrato alla stessa ora del 14 maggio. Alle urne finora si sono recate 13300 persone. Gli aventi diritto al voto sono 43364, di cui 20186 maschi e 23178 femmine. Alle 12 odierne avevano votato 5862 persone, il 13,52% degli aventi diritto. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (link). Il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative si svolge fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle urne.