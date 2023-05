Elezioni, alle 12 ha votato il 16% dei senesi

Poco più del 16% degli elettori senesi stamattina ha votato nelle cinquanta elezioni del Comune di Siena. Alle urne, che sono aperte dalle 7 fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, sono andati stamani 6949 elettori. Gli aventi diritto al voto sono 43364, di cui 20186 maschi e 23178 femmine. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (link). Cinque anni fa alle 12 l’affluenza era del 21,50%. Bisogna però ricordare che in quell’occasione si votava in un giorno solo.