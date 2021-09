Elezioni, a Siena cambiano sede 27 sezioni, da domani gli adesivi con i nuovi indirizzi

Apportate variazioni di sede a 27 delle 50 sezioni elettorali. In vista, quindi, del prossimo appuntamento elettorale in programma il 3 e 4 ottobre, dipendenti del Comune, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, da lunedì prossimo 6 settembre, provvederanno, gradualmente, alla consegna al domicilio dei cittadini aventi diritto di voto, di una busta chiusa, contenente l’etichetta adesiva dove è riportato il nuovo indirizzo della sezione presso la quale recarsi per esprimere il proprio voto, da applicare nell’apposito spazio della tessera elettorale. Gli addetti consegneranno i plichi sia a mano, sia depositandoli in cassetta delle lettere, oppure a mezzo del servizio postale.

Per info contattare lo 0577 292234 dal lunedì al venerdì in orario 9-12,30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Queste le sedi che cambieranno indirizzo: