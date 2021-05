Morte Andrea Mari, Bastiano: “Se n’è andato un ragazzo che aveva la gioia di vivere”

“Ricordare una persona come Andrea è difficile perché è difficile pensare non ci sia più”. E’ sconvolto Silvano Vigni, nome di battaglia Bastiano, ancora non riesce a capire come sia potuto accadere l’ incidente dove è rimasto vittima Andrea Mari. “Dio mi ha lasciato senza parole questa volta. Mi fa male pensare che tre giorni fa era a galoppare qui a Vescona( la villa dove abita Vigni ndr.) . Non ci si rende conto di quanto rapidamente le cose possono cambiare. Andrea era un ragazzo che aveva la gioia di vivere”. Con l’ex-fantino, a rimanere sotto shock, è un’intera città ed un intero mondo: quello del Palio. Grande è il vuoto lasciato da questa tragica scomparsa. In tanti, tra i colleghi di Andrea Mari e tra i capitani che lo hanno portato nelle proprie contrade, nessuno riesce a parlare, ad esprimere un pensiero ed un ricordo perché ancora scossi da ciò che è avvenuto oggi pomeriggio. Tra i fantini parla Andrea Coghe, detto Tempesta, la cui voce è stroncata dal dolore: “Sono devastato, non so davvero cosa dire. L’unica cosa che so è che dalla prossima volta che correrò Andrea non sarà più li e per questo sono a pezzi”. Federico Arri, detto Ares esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Andrea Mari e alla moglie Ilaria ed aggiunge: “Lo ricorderò sempre con piacere. Andrea è stato una persona straordinaria. Una settimana fa stavamo scherzando insieme a Mociano, quanto è successo è incredibile…”.

