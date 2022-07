Economia circolare, a Siena la terza tappa del percorso partecipativo

Il percorso partecipativo per la predisposizione del nuovo Piano dell’economia circolare e delle bonifiche prosegue e raggiunge Siena, dove venerdì 8 luglio si terrà il terzo incontro in programma, nel corso del quale verrà presentato il documento di avvio del procedimento del Piano e verranno raccolti contributi partecipativi, con particolare riferimento ai territori delle Provincie di Siena, Arezzo e Grosseto.

All’incontro, aperto a tutti i cittadini, si potrà partecipare sia in presenza che tramite piattaforma zoom. L’appuntamento è per le ore 15.30 presso l’auditorium del Centro convegni Italo Calvino del Complesso museale Santa Maria della Scala, in Piazza del Duomo n.1. Per accedere tramite zoom, invece, basterà cliccare sulla pagina del Garante regionale dell’informazione e della partecipazione per il governo del territorio ed accedere al link dell’incontro (https://us02web.zoom.us/j/82045335131#success).

Il programma dei lavori, che saranno moderati dalla Garante regionale dell’informazione e della partecipazione nel governo del territorio Francesca De Santis, prevede, dopo il saluto del sindaco di Siena Luigi De Mossi, gli interventi dell’assessora all’ambiente Monia Monni e della dirigente regionale Renata Laura Caselli, responsabile del procedimento del Piano. Faranno seguito i contributi del pubblico presente.

Il Piano dell’economia circolare è lo strumento per assicurare una gestione dei rifiuti ambientalmente sostenibile in Toscana. Ispirato ai principi della prevenzione, del riuso, del riciclo e del recupero, ha l’obiettivo di accompagnare alla riduzione della produzione dei rifiuti la capacità di favorire una vera e propria industria del riciclo che trasformi i rifiuti in risorsa da cui estrarre nuovo valore e minimizzi lo smaltimento in discarica.

Tutto il programma degli incontri partecipativi è disponibile sul sito della Regione Toscana nella pagina dedicata: https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-piano-economia-circolare-e-bonifiche