“Eco sito”: via libera del Comune di Siena al progetto pilota

Un progetto sperimentale per la raccolta dei rifiuti in centro storico con la realizzazione di un nuovo punto in via Fontebranda a Siena. E’ quello approvato dalla giunta comunale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli.

Si chiama “Eco sito” e sarà non solo un punto di raccolta dei rifiuti urbani, ma anche un progetto di educazione per la sostenibilità ambientale e la raccolta differenziata, che punta anche al miglioramento del decoro urbano.

“Eco sito”. Il progetto sperimentale verrà realizzato nei locali di proprietà comunale in via Fontebranda 8. I lavori di consolidamento della struttura sono già iniziati, la cifra stanziata è di ottantamila euro. L’intervento coinvolge anche il fondo attiguo (numero civico 6), sempre di proprietà del Comune di Siena, un tempo ospitante un bagno pubblico automatizzato. Il programma dei lavori prevede il consolidamento strutturale e quindi la realizzazione di un ambiente interno facilmente lavabile e igienizzabile, con un pavimento in grado di reggere carichi non irrisori ed in generale elevati standard di sicurezza, oltre all’installazione di un sistema di estrazione di aria per evitare cattivi odori. Il progetto prevede anche la possibilità di proiettare sulle pareti libere video o immagini riguardanti tematiche di salvaguardia ambientale. “Eco sito” prevederà l’installazione di cassonetti dotati di sblocco solo con l’identificazione per l’utente e una raccolta differenziata dei materiali da conferire.

Progetto. “Si tratta di un primo progetto sperimentale – commenta l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli – per il miglioramento della raccolta rifiuti nel centro storico di Siena. Vogliamo creare uno spazio adeguato per i rifiuti urbani, ma non solo: anche un luogo di educazione alla sostenibilità ambientale e all’incentivazione della raccolta differenziata, oltre a informazioni sui servizi di raccolta. L’obiettivo è chiaramente quello di migliorare ulteriormente il servizio di raccolta e la differenziata, che negli ultimi anni a Siena ha avuto comunque un’impennata di oltre il venti per cento, anche grazie agli interventi di questa amministrazione. ‘Eco sito’ sarà anche uno strumento per migliorare il decoro urbano. Visto il luogo, nel pieno centro storico e in una zona di passaggio turistico, faremo particolare attenzione affinché i locali sia all’interno che all’esterno risultino puliti, igienizzati e decorosi da ogni punto di vista”. “I lavori – aggiunge Buzzichelli – permettono in ogni caso di recuperare uno spazio che era da riqualificare, a pochi passi da Piazza del Campo”.