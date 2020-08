E’ morto l’ex sindaco di Piancastagnaio Francesco Serafini, importante figura per tutto il territorio amiatino. Aveva 73 anni, ha avuto una lunga carriera politica nelle fila del Pci ed è stato anche assessore regionale. Al cordoglio per la sua scomparsa si associa anche la Pianese: “La società – si legge in una nota del sodalizio bianconero – si stringe al dolore della famiglia”.