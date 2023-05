È ai domiciliari ma viene trovato in centro a Montalcino: 40enne torna in carcere

A Montalcino i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un quarantenne, originario di Palermo e residente nel comune ilcinese da anni con la famiglia, per accompagnarlo al carcere di Santo Spirito.

I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’ufficio di sorveglianza di Siena a carico del 40enne, già in precedenza detenuto in varie strutture carcerarie della Toscana, a seguito di varie condanne per i reati di danneggiamento, lesioni personali, rapina ed estorsione, con un cumulo di pena di 13 anni.

Alla fine dello scorso anno l’arrestato era stato scarcerato e ammesso al regime della detenzione domiciliare dai familiari residenti a Montalcino.

I carabinieri di Montalcino e del Nor di Montalcino in diverse occasioni erano intervenuti nell’abitazione familiare: da ultimo, il detenuto era stato denunciato per evasione alla Procura di Siena perché trovato nel centro storico di Montalcino senza la prevista autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Ecco dunque che la magistratura di sorveglianza senese ha emesso l’ordinanza di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, con il conseguente ritorno in carcere.