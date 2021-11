Duprè, gli alunni di Isola d’Arbia saranno trasportati a Presciano e San Miniato senza passare da via Roma

“Gli alunni dell’istituto “Giovanni Duprè che al momento sono stati trasferiti nell’edificio di Presciano e all’emiciclo di San Miniato e che sono residenti ad Isola d’Arbia, da lunedì 29 novembre saranno trasportati direttamente nei 2 plessi scolastici senza passare dal punto di smistamento allestito in Via Roma”. Lo si legge in una nota del Comune. “Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze delle famiglie interessate dai lavori che interessano l’istituto di via Roma – prosegue il testo- L’ assessorato all’istruzione ha inviato una mail alle famiglie interessate con la specifica della linea, delle fermate e del relativo orario dell’autobus che dovrà prendere l’alunno”.