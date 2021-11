Due Mari, Anas rassicura: “Con Simonini forte accelerazione per il completamento”

“La designazione del Commissario straordinario Massimo Simonini, attento nell’individuazione di criticità e nella definizione delle opportune soluzioni, contribuirà ad una forte accelerazione e snellimento delle procedure autorizzative per il completamento della due Mari”. Lo ha assicurato Marco Colazza, Responsabile progetto e direttore esecuzione contratto area Centro: Umbria, Marche e Toscana di Anas

Colazza è intervenuto all’evento “Due mari: siamo ad una svolta?” organizzato da Confindustria Toscana sud. “La Grosseto-Fano si conferma un’opera strategica e uno dei principali collegamenti trasversali della rete stradale nazionale e internazionale. L’impegno di Anas nel completamento dell’itinerario è quotidiano e costante, tutti i lotti sono in progettazione e alcuni di prossima realizzazione”, ha aggiunto

“È necessario terminare tutti i lavori che interessano questa importante infrastruttura e renderla finalmente fruibile per lo sviluppo e il benessere di tutti”. A lanciare l’appello è il presidente di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini mentre parla durante l’iniziativa. Bernini ha ricordato come la stessa Due Mari venga considerata “un ponte di terra infrastrutturale fra est ed ovest”, ma come ad oggi “solo il 50% dell’itinerario è in esercizio, il resto è suddiviso in più lotti e sottoposto ad una revisione progettuale in fase di ultimazione”. Sottolineando che il 65% della struttura della Due Mari si trovi in Toscana il presidente dell’associazione ha evidenziato “la rilevanza di questa infrastruttura che attraversa l’Italia centrale, valorizza il ruolo delle aree interne ed è stata inserita nella rete strategica trans europea di trasporto Ten-t per collegare la penisola iberica con il versante balcanico”. Ancora Bernini: “nel corso degli anni la nostra associazione insieme alla Camera di Commercio e alle istituzioni locali è stata determinante per sollecitare il completamento dei tratti mancanti presso il ministero dei Trasporti, l’Anas e la Regione Toscana. Oggi che la Due Mari è stata inserita nell’elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR ed è stato nominato un Commissario incaricato di far rispettare i tempi di realizzazione”.