Dsu, soddisfazione di Maggiorelli e Longo: “Ora si stabilisca standard elevati per la gare d’appalto sulla mensa”

Maggiorelli e Longo si dicono “soddisfatti del risultato ottenuto a seguito del polverone alzato sul tema universitario”. Lo si legge in una nota congiunta.

“Apprendiamo con soddisfazione che dopo aver sollevato le problematiche sul tema del diritto allo studio universitario e, nonostante la smentita del presidente del Dsu Toscana, qualcosa è cambiato-scrivono i due-. Infatti, gli universitari ci hanno segnalato che la situazione delle file sembra essere meno critica, di fatto, soprattutto nelle ore serali, vi è stato un aumento del personale e degli stand aperti; con conseguente dimezzamento dei tempi di attesa e meno pressione sul personale”.

“Segnaliamo però – dichiarano Longo e Maggiorelli- che tale iniezione di personale debba essere costante nel tempo e non soltanto un intervento spot. Inoltre chiediamo che venga mantenuta alta l’attenzione sulla questione residenze e vengano stabiliti criteri e standard qualitativi elevati e di eccellenza per le prossime gare d’appalto del servizio mensa”.

La questione “è di primaria importanza – sottolineano – in quanto i servizi e i luoghi oggetto di interesse sono all’interno del centro storico e di conseguenza rappresentano un importante biglietto da visita per la città di Siena” .

“Ci riteniamo inoltre soddisfatti, in quanto, il tema da noi sollevato ha creato un intenso dibattito che dura ormai da settimane. Tra questi, da ultimo, si è aggiunta la lista Per Siena capitanata da Pierluigi Piccini e i suoi “discepoli”, i quali hanno maldestramente e in ritardo trattato il tema in maniera superficiale ed al limite del “copia e incolla”, si legga ancora