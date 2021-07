Donna accoltellata a Castellina Scalo, i carabinieri rintracciano il marito: denunciato

È stata aggredita con un coltello ed è finita in ospedale: è successo intorno alle 20 di ieri sera, in una abitazione a Castellina Scalo. Una donna di 60 anni è stata colpita dal marito con una lama ed è finita in ospedale con diverse ferite ma non è, per fortuna, in pericolo di vita.Sul posto erano intervenuti subito i soccorsi e i carabinieri, che nella notte hanno rintracciato il marito della donna, al momento denunciato a piede libero. Sono in corso le indagini per ricostruire l’intera vicenda e il violento epilogo della serata.

KV