Donazione della Vecchia Cantina in favore dell’associazione Iosempredonna

A seguito dell’accordo integrativo aziendale firmato nel dicembre 2022 tra Flai Cgil Siena e Vecchia Cantina di Montepulciano, in cui si prevedeva anche un fondo a sostegno di associazioni sociali del territorio per aiutare chi ha più bisogno, lunedì scorso si è svolto nella bottaia dell’azienda l’incontro tra i lavoratori, il presidente Andrea Rossi, la vice presidente Ilaria Chiasserini e le rappresentanti dell’associazione “Iosempredonna” per la donazione, da parte degli stessi lavoratori e della presidenza con l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio di amministrazione, di 3.000 euro in memoria della lavoratrice Katia Meacci scomparsa prematuramente qualche mese fa.

La ricorda così, parlando di Katia con un filo di voce, il presidente della Vecchia Cantina Andrea Rossi: “Non solo una dipendente ma anche un’amica, abbiamo frequentato insieme le scuole medie quindi posso dire di conoscerla da una vita. Una lavoratrice sempre attenta al suo lavoro, responsabile, benvoluta da tutti i suoi colleghi, che ha sempre dato tutta se stessa fino all’ultimo. Incontrandola per le scale quando le chiedevo notizie, sempre con il sorriso sulle labbra aveva solo parole positive, pronta ad essere coinvolta in ogni futuro progetto aziendale”.

Queste invece le parole della delegata Flai Cgil Antonella Catoni, che con la voce strozzata ricorda l’amica con un’incredibile commozione: “Una donna forte che ha sempre messo davanti a se stessa la famiglia, l’amore che aveva per i propri figli, Lorenzo ed Elisa, era più forte di qualsiasi cosa, era una combattente, una leonessa, nonostante le terapie la distruggessero lei era sempre pronta ad aiutare tutti e non si è mai tirata indietro davanti alle difficoltà”.

“Katia era molto amata dai suoi compagni – sono le parole di Viviana Pinzi, componente della rsu – e lo dimostra anche il fatto che questa donazione sia stata dedicata interamente alla sua memoria, quando abbiamo fatto l’assemblea per decidere la destinazione della cifra, a questa proposta non c’è stato alcun dubbio, né da parte mia, né dei miei colleghi. Era il minimo che potevamo fare per onorare la sua memoria”.

“Iosempredonna” è un’associazione che da anni si occupa di aiutare persone colpite di cancro al seno e non solo, offre corsi di formazione, supporto psicologico e ginnastica riabilitativa, un impegno a tutto tondo che portano avanti molti volontari.

La presidente dell’associazione Pinuccia Musumeci ringrazia la Vecchia Cantina e tutti i suoi dipendenti per questo gesto donando loro una targa dedicata proprio a Katia. “La nostra associazione – afferma – nasce con lo scopo di aiutare quelle persone a cui viene diagnosticato il tumore al seno, per aiutarle nel loro percorso, per far sì che non si sentano mai sole, siamo un gruppo di volontarie e volontari sempre a disposizione anche per aiuti psicologici, siamo sempre in cerca di nuovi volontari e di nuove idee, le nostre porte sono sempre aperte per chiunque avesse voglia di aiutare. Siamo molto onorate di essere qui e commosse dal gesto di voi tutti, allo stesso tempo addolorate per la vostra perdita”.

“Dal canto nostro siamo molto orgogliosi di aver inserito questo punto qualificante rivolto al sociale nella contrattazione sindacale di secondo livello in questa realtà produttiva – dicono dalla Flai Cgil – e il primo risultato concreto è in nome di Katia, non possiamo che ringraziare i suoi colleghi e stringerci intorno alla sua famiglia”.