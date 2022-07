Domenica l’Estrazione per il Palio d’agosto

Domenica 10 luglio, alle ore 19 si terrà il sorteggio delle Contrade che insieme a Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone prenderanno parte al Palio del prossimo 16 agosto. Le bandiere delle Contrade estratte saranno collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera.

La bandiera dell’Oca, in caso di estrazione, in base al provvedimento di esclusione, sarà esposta all’ultimo posto della finestra del secondo piano dove saranno posizionate le bandiere delle Contrade non partecipanti al Palio dell’Assunta.