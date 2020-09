Giornata di presentazioni domani per l’Acn Siena 1904, è il giorno del nuovo mister Alberto Gilardino. Domani l’Acn Siena 1904 , alle 15 all l’NH Hotel verranno presentati alla stampa il nuovo allenatore, Albero Gilardino, e il nuovo direttore sportivo, Andrea Grammatica. Alle 16 al Bastione San Filippo della Fortezza è invece in programma l’incontro con i tifosi.