Domani il camper vaccinale dell’Asl sud est al Food festival di Colle Val d’Elsa

Torna sulle strade della provincia di Siena il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est, concesso dall’associazione Fratres regionale e Fratres di Poggibonsi. L’appuntamento è per domani, sabato 2 ottobre, dalle 18 alle 22.30, al Food festival di Colle Val d’Elsa, in piazza Spartaco Lavagnini. È la terza presenza alle iniziative nella cittadina valdelsana, dopo quelle in occasione di Libera Collarte e della Notte Gialla. Ieri, intanto, seconda uscita sempre in Valdelsa sui luoghi di lavoro, per il progetto di Asl Toscana sud est e Confindustria Toscana sud: sono state diciassette le persone che si sono vaccinate al camper posizionato nel piazzale davanti allo stabilimento della Pramac, a Casole d’Elsa “Oltre alle persone che si sono sottoposto alla vaccinazione anti Covid – osserva Manuela Giotti, responsabile Cure primarie della Valdelsa, presente all’iniziativa – in tanti sono venuti a chiedere informazioni e approfondimenti e abbiamo potuto dedicare il giusto spazio a tutte le richieste. Abbiamo vaccinato persone che magari in altre condizioni avrebbero più difficoltà e questo testimonia una volta di più l’eccellente risultato determinato dal camper, che porta questa opportunità vicino ai luoghi di lavoro, alle manifestazioni, alle scuole, alle case di tante persone”.