Domani giornata di sciopero: possibili disagi alle Scotte e nei servizi di AT e Sei Toscana

Possibili disagi nei servizi di Autolinee Toscane, all’Aou senese e di Sei Toscana nella giornata di domani per via dello sciopero generale di 24 ore, di tutti i settori pubblici e privati, a cui hanno aderito alcune sigle sindacali.

Lo sciopero, ricorda una nota, “è stato indetto per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina, un decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari, lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, contro le politiche di privatizzazione in atto, contro le spese militari”.

Autolinee Toscane

“La regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane dell’8 marzo 2022, indetto da Cub Trasporti e Cobas Lavoro privato era al 15,51%”, informano dall’azienda. Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (lun-dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Sei Toscana

“potrebbero pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio”, fanno sapere dal gestore che comunica però che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001.

Aou senese

“Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività ambulatoriali e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti. Per coloro che avessero prenotato esami o visite specialistiche, si consiglia di contattare i singoli reparti o ambulatori per verificare il regolare svolgimento delle attività”, spiega in un comunicato l’Aou che si scusa “per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali”.