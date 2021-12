Dl Capienze, Pd: “Il Governo definisca protocollo di sicurezza per correre il Palio di Siena nel 2022”

“Il governo predisponga, coinvolgendo pienamente il Comune di Siena e le contrade, un protocollo di sicurezza che possa permettere, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, lo svolgimento del Palio nel corso dell’anno 2022”: questi i contenuti di un ordine del giorno al Decreto Capienze approvato oggi, mercoledì 1 dicembre, dall’Aula di Montecitorio e presentato dai deputati del Pd Luca Sani e Susanna Cenni. “Il Covid ha impedito lo svolgimento del Palio Siena nel 2020 e nel 2021 causando profonde conseguenze di carattere sociale ed economico per la comunità locale. Non possiamo sapere con certezza come e se progredirà l’epidemia ma la campagna di vaccinazione sta consentendo un graduale ritorno alla normalità anche per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche. Possiamo quindi prevedere una serie di norme modulabili che possano permettere lo svolgimento del Palio nell’estate del prossimo anno, introducendo tollerabili e condivise restrizioni compatibili con gli aspetti storici e sociali dell’evento”: dichiara Luca Sani.