Diesse, ecco il nuovo campus sul Biotech: “Sarà il più grande in Italia tra quelli dedicati alla diagnostica”

Diesse annuncia la posa della prima pietra per il suo campus del Biotech. L’evento si terrà in strada dei Laghi, a Monteriggioni, il prossimo venerdì 18 giugno e, oltre ai vertici dell’azienda, saranno presenti anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale all’economia Leonardo Marras, l’assessore alla sanità Simone Bezzini, Giuseppe Secli Reghi, presidente di Toscana Pharma Valley, Fabrizio Landi, presidente di Toscana Life Sciences. “Un segnale concreto di ripartenza dell’Italia post- covid”, così commentano dall’azienda, un segnale che “rappresenta una grande opera che contribuirà a migliorare la tutela della salute delle persone ed al rafforzando della produzione Italiana di tecnologie sanitarie”, proseguono. “Una parte importante del nostro piano industriale prevede la creazione del più grande impianto di ricerca e produzione biotech dedicato all’IVD in Italia con una superficie di oltre 10mial mq. Questo nostro nuovo impianto sarà basato sui principi di lean manufacturing e industry 4.0 ed avrà, fra le tante unicità, un’area di BLS3 per la produzione di biomateriali batterici e virali e 1000 mq di laboratori biotecnologici con tecnologie all’avanguardia”, si legge nella nota di Diesse.