Dieci anni senza Graziano Becchetti: la Confesercenti lo ricorda con la Lilt e con il professor Maio

E oggi sono già 10 anni.

Il 3 luglio 2013, vittima di un incidente stradale lungo la Siena-Grosseto, scomparve Graziano Becchetti, all’epoca Presidente provinciale di Confesercenti Siena. Un lutto improvviso, un fulmine funesto nel sereno di una giornata soleggiata che faceva seguito al Palio, giorno di festa per la città di Siena. Aveva 54 anni: esperto ed apprezzato commerciante di abbigliamento, sia ambulante che in sede fissa, Becchetti era stato nominato al vertice di Confesercenti per la prima volta nel 2005 per poi essere riconfermato nel 2009 e nel 2013, pochi mesi prima della scomparsa; da due giorni era stato nominato anche Vicepresidente regionale. Da quella mattina il suo sorriso, la sua educata determinazione smisero di brillare in negozio, in associazione, nei luoghi di rappresentanza, nei momenti in cui le idee diventavano fatti, nei momenti che condivideva con gli amici e chi lo apprezzava, e soprattutto con la sua famiglia.

“Quella mattina resta e resterà indelebile –ricorda Leonardo Nannizzi, attuale Presidente provinciale – Un turbinio di telefonate e pensieri che mi riportarono a pochi giorni prima, quando dopo una riunione di Giunta mi aveva accompagnato in auto, condividendo riflessioni sull’associazione, il lavoro e la vita in generale. il senso di vuoto e sgomento dell’ immediato ha creato nel tempo una pienezza e consapevolezza della persona che era: per me un amico, una persona di grande umanità, un sorriso furbo e rassicurante. Lo ricordo soprattutto così pensando alla moglie Paola ed ai figli Virginia e Samuele.

Nel ricordo della sua figura, e della sua dedizione per la comunità locale, Confesercenti Siena realizzerà nel prossimo autunno una iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con la LIlt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Siena ed il Professor Michele Maio, Direttore del Dipartimento Immunologia oncologica dell’Azienda Ospedaliera Senese. L’iniziativa sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno, e sarà rivolta in particolare alle imprenditrici, alle lavoratrici autonome ed alle lavoratrici del territorio senese.