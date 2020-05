“Destiniamo le aree verdi delle contrade ai bimbi senesi”, in consiglio comunale passa la mozione di Per Siena

Lo ha annunciato il gruppo consiliare Per Siena in una nota stampa, in consiglio comunale è stata approvata la mozione della stessa Per Siena che vincola il sindaco Luigi De Mossi “a richiedere un incontro con il Magistrato delle Contrade al fine di consultarsi laddove i singoli Priori, su base volontaria volessero elaborare un progetto per mettere a disposizione l’apertura dei loro spazi verdi ai bambini che vivono nel nostro Comune”, si legge nel comunicato che prosegue “si tratta di utilizzare in sicurezza le aree verdi delle contrade, destinandole in particolare ai bambini. Stiamo parlando di spazi privati che le consorelle devono custodire gelosamente, certo. Tuttavia in questo particolare momento rappresentano un valore aggiunto- continua Per Siena-, vista l’emergenza in atto. L’obbligo di distanziamento interpersonale, la necessità per i bambini senesi di giocare in ambienti salubri, naturali e sicuri dà una valenza sociale a queste aree della città, ovviamente rispettando la volontà e una necessaria autoregolamentazione di ogni contrada. Si tratta di usare in maniera intelligente, in punta di piedi, pensando a un numero chiuso o a qualsiasi altra forma di tutela spazi impensabili altrove, che rappresentano un valore aggiunto della città”.

DIMISSIONI DI VOLPE Il consiglio comunale odierno si è occupato anche delle dimissioni del direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera universitaria senese Enrico Volpe attraverso un’interrogazione presentata da Maria Concetta Raponi di Forza Italia. Nell’illustrare l’atto, il consigliere ha evidenziato che lo “scorso 14 gennaio abbiamo appreso dalla stampa delle ‘dimissioni a sorpresa’ del dottor Enrico Volpe”, e ricordato i rapporti tra l’ex direttore e la Regione su cui “sembra pendente un contenzioso”. Da qui la richiesta di chiarimenti per sapere se l’amministrazione comunale “sia a conoscenza delle motivazioni che avrebbero spinto il direttore amministrativo a dimettersi, di quali saranno le soluzioni che verranno adottate per la direzione amministrativa dell’azienda ospedaliera universitaria senese e se tale situazione avrà ripercussioni sui servizi forniti ai cittadini”. Nella risposta l’assessore alla sanità, Francesca Appolloni, ha fatto riferimento a una nota ufficiale del 23 gennaio di Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aous, in cui si evidenziava che “il dottor Volpe ha sempre svolto il suo incarico con competenza e correttezza e che era stato invitato ripetutamente a recedere nella sua decisione”. L’assessore, sempre facendo riferimento alla nota ufficiale, ha inoltre confermato “i motivi strettamente personali che hanno motivato tale decisione”, e che il dottor Volpe è rimasto “nella sua funzione per il tempo massimo consentito dalla normativa. Nel frattempo è stata incaricata la dottoressa Maria Silvia Mancini, senza che questa amministrazione abbia registrato lamentele rispetto ai servizi offerti ai cittadini da parte della azienda ospedaliera”.

Il consigliere Raponi nel prendere atto della risposta ha comunque detto che le rimangono ancora dei dubbi. “Spero che l’assessore regionale Stefania Saccardi risponda all’interrogazione che ha presentato il consigliere regionale Maurizio Marchetti”.