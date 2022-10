“Denaro&Salute” contro il clima di incertezza nelle spese quotidiane, conferenza al Santa Maria della Scala

Il denaro in relazione alla nostra salute, l’educazione e il benessere finanziari nel confronto generazionale, i risvolti psicologici e relazionali legati al denaro e la gestione del dialogo mente-corpo nel clima di incertezza in cui viviamo.

Sono i temi che si affronteranno durante la conferenza ad ingresso libero promossa da SienaSalute domenica 30 ottobre alle ore 16.30 nella sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala a Siena. L’incontro intende fornire ai cittadini considerazioni, strumenti e tecniche pratiche per gestire al meglio le spese quotidiane e affrontare il clima di incertezza del periodo che colpisce privati e aziende. In questi ultimi mesi sono stati rilevanti gli aumenti che hanno creato non pochi disagi per tutti portando alcune attività addirittura a chiudere i battenti.

Partecipano la dott.ssa Maria Luisa Visione, scrittrice e consulente patrimoniale, con un intervento dal titolo “Felicità economica nel confronto generazionale” e la dott.ssa Daniela Ardenghi, coach e formatrice in comunicazione efficace, con un intervento dal titolo “Affrontare la fase di incertezza grazie all’approccio sistemico e al dialogo mente-corpo”. Modera la dott.ssa Marianna Alicino, giornalista.

L’iniziativa è promossa da SienaSalute nell’ambito di un ciclo di conferenze rivolte ai cittadini per sensibilizzare su tematiche attuali e di interesse generale con l’obiettivo di acquisire una maggiore consapevolezza grazie ad un team di esperti locali.

L’ingresso è libero.