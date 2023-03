Dalla storia greco-romana alla contemporaneità: evento di Europe Direct per sfatare i tabù delle mestruazioni

Dalla cultura greco-romana alla contemporaneità per offrire un approccio nuovo sulla mestruazione: questo è l’obiettivo che si pone l’evento “Il tabù del mestruo e la femminilità” che il centro Europe Direct presenterà oggi pomeriggio nella Sala Franco Romani del presidio San Francesco dell’Università di Siena.

“Il ciclo mestruale è un evento naturale e fisiologico per le donne in età fertile e tuttavia non è sempre vissuto come tale dalle stesse donne”, rivelano dal centro Europe Direct.”E quindi vogliamo parlare in maniera trasparente di questo argomento: per questo avremo con noi una ginecologa, una docente esperta di storia greco-romano e la Sales Manager di un’azienda che spiegherà come coniugare la sostenibilità della salute alla sostenibilità del pianeta”. L’evento si tiene in occasione della giornata internazionale della donna.

Alle partecipanti saranno offerti campioni gratuiti di assorbenti che rispettano i principi della sostenibilità per la salute della donna e dell'ambiente. Al fine di ritirare l'omaggio, si prega di prenotare la partecipazione inviando una mail all'indirizzo [email protected] . Qui il programma

Aprirà i lavori il saluto istituzionale di Massimiliano Montini, responsabile centro Europe Direct di Siena. Poi seguiranno gli interventi di Alessandra Viviani, delegata del Rettore per le politiche di inclusione ed equità, Luca Paladini, docente dell’Università per Stranieri di Siena, Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl.

Alle 15 l’intervento “Profluvium monstrificum. Il sangue mestruale nel mondo greco-romano: valori, credenze, pratiche” tenuto da Francesca Mencacci, docente del dipartimento di Filologia e critica delle letterature dell’Università di Siena. Quindi alle 15.30 ‘Ciclo mestruale e salute della donna’ di Chiara Voltolini, medico di Campostaggia; Infine alle 16 “L’esperienza di un’azienda a difesa della sostenibilità e delle donne” di Deborah Pierozzi, di Sanicot. Modera l’evento la giornalista Ines Ricciato