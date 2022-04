Dalla biologia strutturale al covid passando per i vaccini: Gsk incontra le università toscane

Dalla biologia strutturale, alla vaccinologia fino agli studi recenti sul covid. Gsk Vaccines incontra gli atenei della Toscana, tra cui Siena, in una giornata dedicata alla scienza.

“GSK meets Tuscany Universities” è il nome dell’evento che ha riunito esperti di diversa formazione e competenze, con l’obiettivo di condividere conoscenze e saperi scientifici relativi ai vaccini e alla vaccinologia. Per Gsk sono intervenuti tra gli altri, il responsabile scientifico di Gsk Vaccines, Rino Rappuoli, ed Ennio De Gregorio, responsabile globale Vaccini batterici e sito R&D Siena. I due hanno aperto la giornata con una overview sulla ricerca e lo sviluppo dei vaccini e un focus sul tema dell’antimicrobico resistenza.

Per l’università di Siena ha parlato la professoressa Maria Grazia Cusi, direttrice dell’Uoc di microbiologia e virologia dell’Aous. Da Firenze è invece arrivato il contributo di Chiara Azzari, pediatra e immunologa, docente di pediatria all’Università cittadina. “Questa iniziativa – ha commentato Ennio De Gregorio – è stata particolarmente stimolante dal punto di vista dello scambio scientifico, a dimostrazione dell’alta qualità della ricerca in un settore così strategico per la Toscana. Un dialogo aperto e continuo tra mondo accademico e impresa – ha aggiunto – si inserisce coerentemente nello sviluppo dell’ecosistema regionale delle scienze della vita”.

L’evento scientifico “GSK meets Tuscany Universities” è stato organizzato in collaborazione con la Sclavo Vaccines Association (SVA).