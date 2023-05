Dal 15 maggio medici di base al distretto di Sinalunga

A partire dal 15 maggio, il presidio distrettuale socio-sanitario di Sinalunga in via Guerrazzi, 3 (ex ospedale) accoglierà gli ambulatori dei medici di medicina generale.L’attività di accoglienza e orientamento dei medici sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20.

I medici di medicina generale saranno: la dottoressa Virginia Caroni, il dottor Giuseppe Cipriano, la dottoressa Marinella Cresti, la dottoressa Stefania Donati, il dottor Luigi Maria Lapo Manetti, il dottor Daniele Pelacchi, la dottoressa Elisa Profili e il dottor Fabrizio Ulivieri.I professionisti faranno parte poi della Casa della Comunità in via di costituzione.

Gli orari di ambulatorio saranno pubblicati nella pagina aziendale dedicata a partire dal 14 maggio.