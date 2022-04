Da Napoli fino a Siena, in città sarà registrata una puntata di “Un posto al sole”

Il 4,5 e 6 aprile a Siena arrivano le troupe della Rai per registrare una puntata di Un posto al sole. La storica serie tv che si svolge a Napoli farà tappa in città e a Fremantle Italia, casa di produzione, pagherà, per registrare e produrre l’episodio, una tariffa di 7320 euro (iva compresa). Lo si legge in una delibera di giunta. “Il prodotto video in questione realizzato nella nostra città può contribuire a conferire visibilità al territorio comunale e a diffondere la conoscenza di monumenti e siti di interesse storico – artistico con benefici effetti sui flussi turistici in arrivo”, rilevano dal Comune