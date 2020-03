Da Gaiole a Siena in barba al decreto Conte: beccato dalla guardia di finanza

Va avanti il lavoro della guardia di finanza di Siena nei confronti dei controlli al riguardo del coronavirus. Proprio in questo ambito, gli agenti delle fiamme gialle durante i controlli nel territorio comunale di Siena hanno fermato un soggetto di origine bengalese che, in barba al nuovo decreto ministeriale, era venuto a Siena da Gaiole in Chianti.

Inoltre, l’uomo, era stato sottoposto anche ad un decreto di espulsione che lo intimava di lasciare il territorio entro sette giorni. Per tale motivo, si è proceduto a denunciare il soggetto alla Procura della Repubblica di Siena per la violazione dell’art. 650 c.p., Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, e per la violazione del Testo Unico sull’Immigrazione in relazione al mancato rispetto dell’invito a lasciare il territorio nazionale.

La condotta è stata segnalata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena per i profili di competenza.