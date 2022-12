Da domani via agli open day per l’anno scolastico 2023/24 alla San Bernardino

All’Istituto comprensivo San Bernardino è tempo di open day, le porte delle scuole si aprono a tutti i nuovi studenti tra conoscenza e percorso formativo. Domani, lunedì 12 dicembre, infatti, si terrà il primo incontro aperto alla città e sarà un duplice appuntamento rivolto sia alle nuove “leve”, ovvero i ragazzi delle V classi delle elementari, già pronti a fare il ‘grande passo’ verso la scuola media, che verso i ragazzi che dal prossimo anno scolastico affronteranno le scuole superiori di secondo grado. Gli open day si svolgeranno, in presenza, dalle 17.00 alle 19.30 con i docenti di ben 16 scuole secondarie di secondo grado in arrivo da Siena e da tutta la provincia che illustreranno ai ragazzi e alle loro famiglie il percorso formativo di ogni indirizzo di studi. Dalle 17.30 alle 18.30 sarà invece possibile partecipare all’incontro con i docenti della secondaria di primo grado che presenteranno la scuola e la sua organizzazione didattica per l’anno scolastico 2023-2024, con il fiore all’occhiello dello storico percorso musicale. Una serata densa di attività per una scuola aperta verso la città e che mette al primo posto la crescita umana e didattica dei suoi studenti.

Gli open day torneranno già a partire dal 2023. Martedì 10 gennaio, infatti, si apriranno di nuovo le porte della Scuola Secondaria “San Bernardino”, mentre mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio sarà la volta rispettivamente della Scuola Primaria “A Saffi” e della Scuola dell’Infanzia “P.Bandini”, due luoghi in cui saranno mostrati gli spazi di una scuola ormai storica della nostra città e facendo conoscere i progetti che la legano fortemente al territorio cittadino, alla musica, al mondo green e all’attività sportiva. Mercoledì 11 gennaio, dalle 16.30 alle 19 i docenti della Saffi accoglieranno le famiglie dei bambini che a settembre cominceranno il percorso della scuola primaria. Il giorno successivo, giovedì 12 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30 sarà la volta della “Policarpo Bandini”, una scuola dell’infanzia rinnovata e moderna nei suoi spazi, in cui i bambini crescono diventando sempre più autonomi e capaci di entrare nel mondo della “scuola dei grandi” nel migliore dei modi. I docenti di tutto l’istituto “San Bernardino da Siena” invitano le famiglie a venire a conoscere le nostre scuole, ambienti stimolanti dove fare crescere i propri figli, sempre pronti a rinnovarsi, pur respirando quel sapore di Storia che attraversando le porte della città i ragazzi sentiranno recandosi a scuola.

L’open day dedicato alla scuola secondaria di primo grado sarà a ingresso libero entro l’orario stabilito, così come quello alla scuola dell’infanzia “P. Bandini”. Per quanto riguarda, invece, la giornata rivolta alla scuola primaria “A. Saffi” l’ingresso è consigliato, seppur non obbligatorio, dopo la registrazione online, accedendo al seguente link.

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare l’istituto comprensivo telefonicamente al seguente numero: 0577-281046 o inviando una mail al seguente contatto: [email protected] Maggiori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito: https://www.ic2siena.edu.it/