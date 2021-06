Da Cinecittà a Hollywood, i costumi che hanno fatto la storia del cinema in mostra a Pienza

“Pienza è un luogo dove la luce è protagonista. Il nostro progetto valorizza questo borgo voluto da un Papa senese”. Usa queste parole Stefano di Bello, responsabile di Opera Laboratori, per parlare della mostra cinemaddosso i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood a cura di Elisabetta Bruscolini.

L’esposizione è una “mostra volante”, prodotta dal Museo Nazionale del Cinema e Annamode che mette in scena la magia del cinema raccontata da chi, da sempre, “fa” il cinema. Cinemaddosso è nata grazie alla collaborazione tra Regione Toscana, il comune di Pienza e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni, con l’organizzazione di Opera Laboratori,

Nel percorso, composto da, cento costumi per quaranta film, ogni abito è esposto come un’opera d’arte e raccontato grazie a un allestimento fortemente immersivo, firmato da Maria Teresa Pizzetti, e interattivo, grazie alle produzioni video realizzate dallo Studio Convertino & Designers e curate da Massimo Mazzanti. “E ‘una mattinata di illustrazione di quelle che sono i percorsi museali e illustrativi. Tutto parte dai costumi del cinema italiano basati da Medioevo e Rinascimento per arrivare al’900”. E ‘il commento Giampietro Colombini, vicesindaco di Pienza. “L’iniziativa è di altissimo livello perchè mostra la cura e l’attenzione con cui i film dei film vengono realizzati”, continua.

“Pienza città di luce è un’espressione di Mario Luzi che abbiamo usato nella comunicazione per raccontare questo spazio formato dalla cattedrale, una domus vitrea, dal palazzo Piccolomini e dal palazzo Borgia. La piazza è un orologio cosmico su cui improntare un’esperienza di qualità”, prosegue Di Bello che ha poi parlato del progetto di Opera Laboratori dal nome L’Oro di Montalcino: “La Valdorcia è uno strumento per facilitare un viaggio. Poco distante da qua abbiamo il tempio di San Biagio a Montepulciano e l’Oro di Montalcino nel comune ilcinese- spiega-. Che cosa è l’Oro di Montalcino? E’una modalità di visita del complesso di Sant’Agostino che indica una rotta sul cui battere verso percorsi, fatti di arte, architettura e archeologia, e prodotti della terra, come zafferano e miele, nelle terre del Brunello. Nell’oro di Montalcino rinascerà il tempio del Brunello, un luogo nuovo che vi invitiamo a visitare”.

Nelle sale di Palazzo Piccolomini e del Conservatorio S. Carlo a Pienza e in quelle del Museo Tepotratos di Monticchiello scorrono 70 anni di un’avvincente storia imprenditoriale al femminile, dalla “Dolce Vita” ai giorni nostri, quella delle sorelle Anna e Teresa Allegri che, con i loro costumi e le loro invenzioni, hanno reso celebre in Italia e nel mondo la Sartoria Annamode.

“Siamo particolarmente lieti di ospitare nelle stanze del Palazzo Piccolomini la mostra Cinemaddosso – commenta Biagio Lo Monaco, Rettore della Società di Esecutori di Pie Disposizioni – che nella sua raffinata bellezza, dopo un periodo particolarmente difficile quale quello che abbiamo vissuto, rappresenta una promessa di felicità della quale tutti noi abbiamo estremo bisogno. E ‘un evento che fa riaprire gli ambienti del palazzo per questa mostra, per noi è un grandissimo piacere mettere a disposizioni i nostri locali.

La nostra società dà esecuzioni ai benefattori come Pie Disposizioni. Il palazzo dal 1962 è mantenuto dalla nostra società e potete vedere come è messo a disposizione della collettività. Oltre a questo palazzo abbiamo case di riposo, gestiamo tre musei e due aziende agricole. Ci basiamo su lasciti di terzi e li manteniamo nei secoli e pensate lo facciamo dal 1200″.

I luoghi della mostra

Palazzo Piccolomini – Pienza

GUERRIERI E PULZELLE

Il percorso inizia con uno dei soggetti più iconici del cinema, il guerriero nelle sue tante declinazioni, dal crociato ai protagonisti delle saghe nordiche, dai cavalieri di re Artù, fino a Giovanni dalle Bande Nere.

Contributo video: oltre a una sequenza di film, special project con Francesco Gaudiello ne La vestizione del guerriero, regia di Lorenzo Caproni.

DAME E CAVALIERI Le dame borghesi mostrano la loro nuova condizione sociale e si accompagnano alla piccola nobiltà terriera e agli ufficiali che, tra un duello e l’altro, animano la vita mondana dei salotti e le serate a teatro.

Contributo video : oltre a una sequenza di film, special project con Anna Manuelli ne La vestizione della dama, regia di Lorenzo Caproni.

CORTIGIANI E PRINCIPESSE Il passato vive ancora a corte tra regine, principesse e nobildonne di tutte le età, cortigiane, favorite e favoriti, re, nobili e alti ufficiali.

Contributo video : oltre a una sequenza di film, special project con un’animazione tratta dal diorama teatrale Praesentation eines schönen Spasier Gang mit einer Fontaine (Un loggiato con fontana), disegno di Jeremias Wachsmuht, acquaforte colorata a mano, Martin Engelbrecht, Augsburg, prima metà XVIII sec.

ARTISTI, MUSE E MECENATI – L’epoca dei personaggi che popolano i libri di storia, degli artisti e dei loro committenti, delle nobili dame, al contempo modelle ispiratrici e finanziatrici della creatività del tempo, un sodalizio tra artisti muse e mecenati che durerà per molti secoli.

Contributo video : oltre a una sequenza di film, special project con animazione di ritratti rinascimentali.

Conservatorio San Carlo –Pienza

DONNE FATALI Dive, icone, donne misteriose e affascinanti, sfuggenti, pericolose, inafferrabili. Magnetiche e fasciate in abiti seducenti tempestati di pietre o realizzati con rasi lucidi e stoffe argentate, le donne fatali del cinema, i loro meravigliosi capi di abbigliamento e preziosi accessori stregano e ipnotizzano il mondo.

Contributo video : oltre a una sequenza di film, special project cinegrafica con l’attrice Sara Serraiocco.

SIGNORE E SIGNORI – Il Novecento entra prepotentemente sulla scena. Il cambiamento è la parola d’ordine anche nella moda, le gonne si accorciano, il corpo non è più modellato dai busti e gli abiti, che si accostano alla figura femminile, sono realizzati con tessuti leggeri, a volte impalpabili, fioriscono gli atelier e nasce l’alta moda.

Contributo video : sequenza di film.

FELLINI E TOSI PER TOBY DAMMIT “Pierino, mi fai un vestito che si accende come un fiammifero?”

Contributo video : sequenza dell’episodio.

Palazzo Borgia – Pienza

INFOPOINT

Cinemaddosso: il video

Museo del TEPOTRATOS – Monticchiello

STREGHE, VAMPIRI E ALTRI MUTANTI Siamo nella terra delle ombre, nel mondo di mezzo delle favole e delle leggende, dei racconti tramandati di padre in figlio e delle storie di autori fantasy.

Contributo video : oltre a una sequenza di film, special project con maschere della serie Luna nera, trattate in morphing.