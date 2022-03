Cral Estra Siena in aiuto dell’Ucraina: I soldi destinati alla Festa della donna usati per i beni di prima necessità

Il CRAL Estra di Siena ha deciso di devolvere il contributo destinato agli omaggi delle dipendenti per la festa della donna alla Farmacia Comunale della Stazione.

La donazione sarà propedeutica all’acquisto di beni di prima necessità per donne e bambini Ucraini che sono rimasti coinvolti nelle terre martoriate dalla guerra.

Ora più che mai, infatti, i beni materiali in favore delle dipendenti possono essere considerati superflui rispetto ad una donazione per coloro i quali, in questo particolare e drammatico momento, non hanno davvero più niente e sono bisognosi di aiuti.

Un piccolo gesto che sommato a tanti altri può contribuire a fare la differenza.

La scelta della Farmacia Comunale della stazione è motivata dal fatto che la donazione viene raddoppiata dalla struttura stessa, ottenendo così il doppio rispetto al contributo del CRAL e, di conseguenza, una maggiore capacità di acquisto.

Questi beni verranno inviati nelle zone interessate dal conflitto, tramite una rete organizzativa gestita dal Comune di Siena.

I farmaci acquistati saranno i seguenti: flebo, antinfiammatori, antipiretici, latte in polvere, assorbenti igienici, mascherine ffp2.