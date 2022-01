Covid, vaccini e tamponi ai bambini: il Comune a lavoro con il volontariato e il mondo della scuola

“Ci stiamo coordinando con il mondo del volontariato, verrà fatto un bando per le molte associazioni e qualcuna di loro si è già resa disponibile a fare i tamponi ai bambini. Saranno attivati punti per fare fare i test ai ragazzi”. Lo dice durante una diretta sui suoi canali social il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Per le vaccinazioni “pensiamo di svolgerle all’interno dei locali delle scuole”, in aree “messe a disposizione dai dirigenti scolastici”, continua il sindaco che aggiunge “visto il periodo dell’anno e le temperature che ci sono il camper vaccinale può non soddisfare sia le famiglie che i bambini”.