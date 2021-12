Covid, un anno di campagna vaccinale, oltre mezzo milione di dosi fatte a Siena e provincia

Agnese Messina ed il professor Federico Franchi. Furono un’infermiera e il coordinatore dell’Area Covid del policlinico Le Scotte i primi vaccinati contro il covid nel territorio della provincia di Siena. La somministrazione delle prime dosi Pfizer venne fatta esattamente un anno fa, il 27 dicembre 2020. “Siamo fortunati ed onorati ad essere i primi vaccinati, ci avremmo messo la firma. Questa è l’arma per contenere la pandemia, un’ arma che aspettavamo da tempo”, furono le parole del professore Franchi. “Quella degli infermieri è una bellissima squadra. Io spero che tutti possano vaccinarsi quanto prima per mettere la parola fine a questa pandemia”, così invece Messina. In quella giornata, che tutti ricordiamo come “Vaccine day”, vennero vaccinati 50 professionisti (medici, infermieri, Oss e amministrativi) dell’Aou senese e dell’Asl Sud Est. Da quel giorno la campagna è andata avanti, e sta proseguendo, raggiungendo i seguenti numeri: l’Asl ha somministrato oltre 201mila prime dosi, più di 186mila seconde dosi e 75mile terze dosi (dati aggiornati al 24 dicembre ndr.); per 8 mesi, fino allo scorso 31 agosto, è stata anche attiva la vax unit delle Scotte che ha somministrato 78mila dosi grazie al contributo di 300 professionisti dell’azienda ospedaliera. Complessivamente sono più di 540mila le dosi somministrate nel territorio della provincia di Siena. ” Un anno fa partivano i vaccini. Da quel giorno storico ho vissuto e seguito ogni vaccino fatto e siamo oggi la regione più vaccinata con oltre 7 milioni di dosi somministrate. Abbiamo dato prova di grande attenzione e responsabilità, avanti tutta!”, lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.