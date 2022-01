Covid, tre giorni di open day vaccinale all’hub di Monteroni d’Arbia

​Triplo appuntamento di open day al centro vaccinale anti Covid-19 di Monteroni d’Arbia, posto nei locali della palestra La Popolare.

Da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio dalle 14.30 alle 19.30, sarà possibile accedere all’hub per effettuare il vaccino senza prenotazione.

Particolare attenzione sarà rivolta ai cittadini stranieri. Nei giorni di mercoledì e di venerdì, infatti, si terranno due sedute con la presenza di mediatori culturali in grado di dialogare in albanese, arabo, francese, inglese e urdu. Questi operatori, attivati nell’ambito del progetto europeo Icare, potranno aiutare i cittadini stranieri a compilare la documentazione necessaria e interloquire con gli operatori sanitari.

L’accesso al centro vaccinale di Monteroni d’Arbia sarà libero fino al raggiungimento del numero massimo di dosi previste per la seduta: i cittadini stranieri devono presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Chi non possiede quest’ultima, può esibire i certificati Stp (Straniero temporaneamente presente) oppure​ Eni​ (Europeo non iscritto). In caso di mancata disponibilità di questi certificati, sarà comunque sufficiente il documento di riconoscimento. Saranno presenti sul posto anche moduli già stampati in otto lingue per l’anamnesi e che è possibile già scaricare e compilare dalla pagina web​ https://www.uslsudest.toscana.it/coronavirus-informazioni-per-i-cittadini-stranieri