Covid: tamponi e vaccini nelle farmacie comunali, ecco come fare

Da martedì 16 novembre le farmacie comunali 1,2 e 3 inizieranno la somministrazione dei tamponi. Le prenotazioni, sia per i tamponi e sia per i vaccini, si possono fare esclusivamente utilizzando il portale prenotazioni presente sulla pagina istituzionale web dell’ASP al seguente indirizzo web: www. asp.siena.it. Cliccando sul pulsante rosso “Portale prenotazioni”

Orari di effettuazioni tamponi:

•FARMACIA 1: I tamponi si effettuano il martedì dalle 11.30 alle 13.30, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00;

•FARMACIA 2: I tamponi si effettuano il martedì dalle 11.30 alle 13.30, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00;

•FARMACIA 3: I tamponi si effettuano il lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 17.30 alle 19. Il martedì dalle 17 alle 18.30, Il mercoledì dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 18.30. Il giovedì dalle 8 alle 10. Il venerdì dalle 18.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 14.30 alle 19.30

Dal giorno 17 novembre inizia inoltre la campagna vaccinale anti COVID-19 presso la sede della FARMACIA COMUNALE 3.

Le vaccinazioni si eseguiranno di massima il mercoledì ed il giovedì, (tenuto conto che le dosi vengono consegnate il martedì precedente da parte dell’ASL).

In particolare, si specifica che le farmacie:

possono effettuare la vaccinazione utilizzando i vaccini Pfizer (2 dosi per tutti gli over 12, esclusi i fragili);

possono effettuare il ciclo completo di vaccinazione con le 2 dosi Pfizer in cui la seconda dose dovrà essere fatta a 21 gg e non più a 42 gg (comunque non oltre i 42gg);

possono fare la vaccinazione con unica dose Pfizer per i pazienti guariti dal Covid19 purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dall’infezione e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione;

possono somministrare la seconda dose Pfizer per chi ha fatto la prima in altro luogo purché abbia il domicilio sanitario nella regione Toscana;

possono effettuare il richiamo con la dose booster Pfizer a distanza di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (indipendentemente da dove l’hanno effettuato e con quale vaccino) a partire dai seguenti soggetti:

• gli ultra 80enni;

•agli over 60

•personale in servizio nelle RSA;

• personale sanitario e di interesse sanitario (operatori delle farmacie inclusi).