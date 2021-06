Per il quinto giorno consecutivo il comune di Siena non registra nuovi casi di covid mentre sono 4 i nuovi casi in provincia – 1 a Cetona, 2 a Colle Val d’Elsa, 1 a Monteriggioni -. Oggi sono stati effettuati 687 tamponi con un tasso di positività allo 0,58%. Le persone positive in carico sono 221. Si registrano 31 guarigioni.