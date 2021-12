Covid, salgono i ricoveri alle Scotte e in Toscana. Vaccini, terze dosi prenotabili per i giovani da 16 a 17 anni

Scendono sia il numero di nuovi casi che il tasso di positività: il primo si attesta a 2843, mentre il secondo tocca quota 16,1%( con 10839 tamponi molecolari e 6811 test rapidi) . I dati del bollettino covid della Toscana restano comunque alti e preoccupanti e non possono permettere di fare sospiri di sollievo. Le prime diagnosi infatti sono uno dei tre campanelli d’allarme: oggi sono 6022 le persone che si sono fatte il test, l’indice è al 47,2%. Crescono anche ricoveri e terapie intensive: i primi sono 569 (54 in più rispetto a ieri); 76 in T.I (4 in più). Gli attualmente positivi sono oggi 32273, +7,6% rispetto a ieri. La pressione del contagio da Omicron si fa sentire anche alle Scotte dove, con 4 ingressi in 24 ore, i degenti in area covid salgono a 44 di cui 6 in terapia intensiva, 36 nel setting di media intensità, 2 in degenza ordinaria. I vaccinati sono la minoranza dei pazienti, 13. Fronte vaccini: da oggi pomeriggio sarà possibile prenotare sul portale della Regione (link qui) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni. Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) l’estensione interesserà anche la fascia 12-15, quindi a partire dai 12 anni in su. Inoltre, sempre da oggi, viene stabilita la riduzione dei tempi dell’intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” a 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.